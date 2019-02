Nicolas Duvauchelle en photo avec ses trois enfants : Papa fier et heureux !

En 2014, Nicolas Duvauchelle confiait dans le magazine Edgar : "La grande, même si elle n'a que 9 ans et demi, j'aime bien la personne qu'elle est en train de devenir. Je suis très heureux de l'éducation de mes enfants. Enfin pour l'instant. J'ai été père très jeune. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, je suis très fier d'elles. Je suis très fier de ma famille." On le retrouvera cet été au cinéma, à l'affiche de Persona Non Grata avec Raphaël Personnaz, sous la direction de Roschdy Zem. L'histoire de deux amis et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret.