Nikola Lozina manipulé par ses ex : "Elles voulaient pomper mon fric"

Entre Nikola Lozina et Laura Lempika, c'est l'amour fou ! Alors qu'ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Moundir, les apprentis aventuriers, ce n'est finalement que quelques mois plus tard qu'ils sont tombés sous le charme l'un et de l'autre. En effet, les deux candidats de télé-réalité se sont retrouvés au mois de juin 2018 à l'occasion du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde à Marbella. Dans ce cadre idyllique, ils sont rapidement devenus le couple fort de la saison.

Quelques mois plus tard, Purepeople.com les rencontrait pour une interview exclusive au cours de laquelle ils évoquaient leur aventure, leur relation naissante ainsi que leur projet pour l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Les amoureux se sont également prêtés à notre quiz Power of Love.

L'occasion de découvrir les goûts de chacun, ce qui les agace le plus chez l'autre ou encore ce qu'ils seraient prêts à faire par amour. S'ils semblent être faits l'un pour l'autre, Nikola et Laura ont connu auparavant des relations douloureuses. Le grand Belge se souvient d'ailleurs de quelques flirts où sa notoriété primait sur l'amour : "Je suis sorti avec des filles qui ne faisaient pas de la télé mais qui rêvaient d'en faire, donc elles étaient avec moi pour ça et elles voulaient pomper mon fric."

Découvrez l'intégralité de cette interview dans notre player ci-dessus.

