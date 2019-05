Noémie Lenoir et Kev Adams ne craignent pas ce nouveau "Godzilla"

Un nouveau Godzilla débarque dans les salles de cinéma ! Godzilla II Roi des Monstres est la suite du reboot Godzilla réalisé par Gareth Edwards et sorti en 2014. Il constitue également le trente-troisième film centré sur le fameux montre géant ! Au casting, on retrouve ainsi Ken Watanabe et Sally Hawkins qui sont rejoints par Vera Farmiga, Kyle Chandler, Zhang Ziyi et Millie Bobby Brown. La révélation de la série Stranger Things, Eleven, était présente lors de l'avant-première française du film ce 26 mai 2019 à Paris. Ravissante dans sa robe blanche en dentelle signée Givenchy, la jeune fille de 15 ans a brillé sur le photocall, non loin de plusieurs personnalités françaises.

Les spectateurs de cette projection à grand spectacle ont eu le plaisir de voir arriver l'ancien top model Noémie Lenoir. Remarquée au mois de mars lors du 10e anniversaire de l'agence audiovisuelle Flair production, elle était une nouvelle fois au top. Pour sa soirée cinéma, la productrice du documentaire Habille-nous Africa avait choisi un pantalon et une veste en cuir noirs, un look très rock qui s'accorde à merveille à sa silhouette parfaite. L'humoriste et acteur Kev Adams était également de la partie, tout comme Maxime Musqua et Elsa Bachir Bey.

Dans ce long métrage réalisé par Michael Dougherty (Krampus), l'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu...

Godzilla II Roi des Monstres, en salles le 29 mai 2019