Omar Sy aurait mis en vente sa maison de Los Angeles

Installé à Los Angeles depuis près de six ans avec son épouse Hélène et leurs cinq enfants, Omar Sy aurait mis en vente sa propriété située à Hidden Hills, si l'on en croit les informations rapportées le 16 janvier 2018 par le magazine Variety.

D'après nos confrères américains, l'acteur des excellents films Intouchables et Chocolat avait acquis cette jolie propriété d'un peu plus de 720 m² en 2016 pour la somme de 3,5 millions de dollars. Aujourd'hui, la demeure serait en vente pour 4,95 millions de dollars. Composée de cinq chambres et de six salles de bain, elle compte également dans ses aménagements une salle de cinéma, une piscine et un terrain de basket-ball.

Mes enfants sont plus libres à Los Angeles

Celui qui s'est exprimé en novembre dernier depuis le Bangladesh pour dénoncer l'intolérable situation des Rohingyas avait évoqué à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles il avait déménagé aux États-Unis. C'est avant tout pour se retrouver en famille et protéger leurs enfants de l'exposition médiatique qu'Hélène et Omar Sy (qui fêteront cette année le 13e anniversaire de leur association CéKeDuBonheur, organisation qui illumine le quotidien des enfants hospitalisés) ont quitté Paris.

"Je sens que mes enfants sont plus libres. On les renvoie beau­coup moins à leurs origines qu'en France, où les choses ont bien changé depuis mon enfance", avait déclaré l'épouse du comédien au magazine Elle en août 2015. "Quand je suis en France, je ne fais que bosser. J'ai du mal à trouver du temps pour appeler ma famille. Alors, quand je rentre, c'est presque comme si j'allais en vacances. C'est les palmiers, la plage, les shorts, et du temps pour mes proches. Los Angeles, c'est la maison", avait confié l'acteur à Grazia l'année précédente.