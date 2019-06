Ophélie Meunier affiche son baby bump face à Christophe Beaugrand et son mari

Depuis le 2 mai, Iris Mittenaere est la meneuse de revue de L'Oiseau Paradis, le nouveau spectacle du Paradis Latin. La générale du show était organisée le 6 juin et les VIP avaient fait le déplacement, prenant la pose sur le photocall.

On a ainsi pu voir la journaliste et animatrice télé Ophélie Meunier, actuellement en congé maternité et qui a cédé sa place à la présentation de Zone interdite à sa collègue Florence Trainar. La jeune femme, enceinte de son premier enfant, a laissé voir son baby bump dans une chic robe noire. On avait déjà pu avoir un aperçu de ses rondeurs lors de sa récente venue au tournoi de Roland-Garros. Non loin d'elle, l'animateur télé Christophe Beaugrand a aussi pris la pose avec décontraction, très chic en costume trois-pièces, au bras de son mari Ghislain Gerin, également en costume.

Les photographes ont aussi pu noter la présence de Joyce Jonathan, l'excellent trio des Coquettes (Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo), Nadia Farès, Chantal Ladesou, Jeanfi Janssens ou encore Aurélie Konaté, Nagui et sa femme Mélanie Page, Arielle Dombasle, Clémence Guerrand, Thierry Gaubert, Jeff Panacloc, Patrick Partouche, Walter Butler, Héloïse Martin, Jean-Claude Jitrois, Elie Chouraqui, Mathilda May tout en transparence (habillée en Racha et Louboutin), Dominique Desseigne (président du groupe Barrière) et sa compagne Alexandra Cardinale, Axel Kiener, Sébastien Folin, Valérie Damidot, Karima Charni, Guillaume Pley...

Vous en voulez encore ? Citons aussi Aria Crescendo (enceinte), Amanda Lear, Jean Paul Gaultier, Cristina Cordula, Tristan Lopain, Tonya Kinzinger, Vincent Niclo ou encore Anthony Colette.

Mise en scène par Kamel Ouali, cette revue se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l'émotion et de l'humour. Créatures, danseuses, effets spéciaux et nouvelles technologies se mélangent au milieu d'une quinzaine de décors exceptionnels signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d'opéras, comédies musicales et pièces de théâtre. À cela s'ajoutent plus de 500 costumes créés pour l'occasion par la maison de couture parisienne On aura tout vu, qui a réalisé les costumes scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, ainsi que de nombreux ballets pour l'opéra, nous informe le Paradis Latin.

Thomas Montet