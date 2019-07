Pamela Anderson séparée d'Adil Rami : "Je me suis peut-être servie de lui aussi"

Pamela Anderson est une femme au coeur brisé. Lorsque l'ex-actrice d'Alerte à Malibu a découvert qu'elle n'était pas la seule dans la vie d'Adil Rami, sa vengeance a été terrible. L'activiste de 52 ans a tout déballé sur leur séparation, révélant l'infidélité et la double vie du défenseur de l'Olympique de Marseille. L'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1) ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a publié tous les messages envoyés à Sidonie Biémont, la mère de Zayn et Madi, les jumeaux d'Adil Rami. Elle a également proféré, à plusieurs reprises, de lourdes accusations. Photos et vidéo à l'appui, Pamela Anderson soutient que celui avec qui elle était en couple depuis deux ans l'a violentée de nombreuses fois. Des attaques physiques, mais aussi émotionnelles, qui ont conduit notamment à des séquelles aux mains et une hospitalisation.

Le 7 juillet 2019, Pamela Anderson s'est à nouveau exprimée, pas sur le site de sa fondation comme les précédentes fois, mais via son compte Instagram. La star hollywoodienne a publié un message dans lequel elle prend ses responsabilités. "Il faut être deux pour danser le tango. Aussi étrange que cela puisse paraître, je réalise, je ne peux pas le blâmer pour tout. Je l'accepte. Je l'autorise", débute-t-elle. Après l'échec de cette relation en laquelle elle croyait énormément, Pamela Anderson se lance dans une introspection : "Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, peut-être que je me suis servie de lui aussi. Peut-être que je dois affronter des zones d'ombre. Être en colère envers moi-même est le premier pas pour aller dans la bonne direction." "Je suis en colère contre moi-même d'avoir passé tant de temps, dépensé tant d'énergie et fait confiance à la mauvaise personne. Je dois me soucier de mes propres besoins : amour, reconnaissance, respect et confiance", poursuit-elle.