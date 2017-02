Pink allaite son bébé et poste un tendre cliché...

Maman pour la deuxième fois depuis le 26 décembre dernier, la chanteuse Pink est aux anges. Sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager de tendres clichés de son bébé, le craquant Jameson. Y compris quand elle allaite !

Alors qu'elle pourrait être épuisée par l'attention que demande un nouveau-né, la star de 37 ans trouve l'énergie de publier des photos et de citer des extraits de poèmes tout en allaitant son fils. Le 26 février, sur son compte Instagram, elle a fait part de sa zénitude à ses fans, postant un cliché d'elle donnant le sein à Jameson pendant que sa fille aînée Willow (5 ans et demi) faisait la sieste à ses côtés. "J'étais mort, je devins vivant, j'étais pleurs, je devins rire. Le règne de l'amour est venu, je devins règne éternel", a-t-elle légendé. Il s'agit d'un extrait d'un poème de Djalâl ad-Dîn Rûmî.

Poster des photos d'allaitement, c'est de plus en plus courant pour les stars américaines, mais beaucoup moins pour les stars françaises. Récemment, Olivia Ruiz évoquait le sujet et confiait ne pas avoir envisager que cela puisse être douloureux...

Pink, qui partage l'éducation de ses enfants avec son époux Carey Hart, a dévoilé que malgré son job de maman, elle compte bien s'aménager du temps libre pour réussir à perdre ses kilos de grossesse...