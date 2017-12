Plus belle la vie : Nouveau départ inattendu au Mistral...

Les départs et les retours s'enchaînent au Mistral. Si Laetitia Milot, qui joue le rôle de Mélanie Rinato, ou encore Marwan Berreni, qui interprète Abdel Fedala, font leur retour dans Plus belle la vie, plusieurs comédiens quittent la série de France 3.

D'après les informations de nos confrères de Télé Star, l'actrice Charley Fouquet fera prochainement ses adieux aux fans du feuilleton. Un départ qui survient seulement six mois après l'arrivée de son personnage Eve Tressere, esthéticienne, au Mistral.

Les dernières scènes de la comédienne ont d'ores et déjà été tournées et devraient être diffusées dès la semaine prochaine. Ainsi, vendredi 5 janvier 2018, Eve annoncera à Benoît (Ludovic Baude) et Stéphane (Stéphane Prieur), avec qui elle était en ménage à trois, qu'elle quitte Marseille pour Brooklyn.

Pour rappel, Charley Fouquet avait fait son arrivée dans Plus belle la vie en juin dernier, reprenant le rôle auparavant campé par Charlie Nune. Et la réapparition d'Eve Tressere dans le feuilleton survenait au même moment que le départ de Céline Vitcoq, qui interprétait Wendy Lesage, assassinée par L'Enchanteur. Dès janvier, le salon des Belles du Mistral sera alors repris par Estelle, campée par Elodie Varlet. L'actrice, qui était en congé maternité, revient après huit mois d'absence.