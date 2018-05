Prince Harry et Meghan Markle : Leur gros coup de fatigue pendant le mariage

Alexi Lubomirski fait partie des invités VIP du mariage du prince Harry et de Meghan Markle célébré le 19 mai 2018 en la chapelle Saint George du château de Windsor. Le photographe et prince polonais de 42 ans n'a pas seulement assisté à la sublime cérémonie au côté de sa ravissante épouse Giada Lubomirski habillée par la maison Valentino, il a également réalisé les photos officielles des jeunes époux dévoilées le 21 mai 2018.

Interrogé par la BBC sur cette journée très spéciale, le protégé de Mario Testino a dévoilé les coulisses de ce shooting qui restera à jamais un moment marquant de sa carrière. Alexi Lubomirski a ainsi confié n'avoir eu que trois minutes pour réaliser la photo de couple du prince Harry et de Meghan Markle, le très joli portrait en noir et blanc. Le duc et la duchesse de Sussex sont assis sur des marches du château de Windsor, l'actrice américaine de 36 ans se tenant entre les jambes de son époux de 33 ans. Si le couple apparaît radieux, la fatigue était pourtant bien présente. "Nous sommes allés dehors, nous avions à peu près trois minutes et demi pour prendre quelques rapides photos parce que le temps défilait. C'était l'un de ces moments magiques lorsque vous êtes photographe où tout s'est bien agencé. J'ai dit 'Juste avant de rentrer, asseyez-vous sur ces marches'. Elle s'est écroulée entre ses jambes et il y a eu ce moment où ils ont ri parce qu'ils étaient fatigués et qu'ils ont réalisé que tout était enfin terminé. C'était l'un de ces moments merveilleux", a-t-il témoigné.