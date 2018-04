Prince Harry et Meghan Markle : Tactiles face aux sportifs des Invictus Games

A six semaines du mariage royal, toutes les attentes sont cristallisées par le suspense entourant la robe de mariée de Meghan Markle pour son union avec le prince Harry, le 19 mai 2018 à Windsor. Du mouvement du côté des relations publiques de marques comme Erdem, chouchou de la duchesse de Cambridge, ou Ralph & Russo, dont la robe de Meghan pour les photos des fiançailles était l'oeuvre, ont attiré l'attention sur elles, mais les griffes Alexander McQueen et Victoria Beckham sont également scrutées...

Loin de la haute couture et de la dentelle blanche, c'est en tenue relativement décontractée, en jeans Mother Denim, polo noir zippé et trench kaki Aritzia, que la jeune femme de 36 ans, qui a fait un court et discret séjour à Los Angeles auprès de sa mère Doria Ragland pour Pâques, est apparue vendredi 6 avril 2018 au côté du prince Harry à l'occasion d'une nouvelle mission publique. Le prince anglais, lui-même en jeans noirs et veste de survêtement, et l'ex-actrice américaine venaient rencontrer, au village d'entraînement établi sur le campus de l'Université de Bath (sud-ouest de l'Angleterre), les athlètes de la délégation britannique pour la prochaine édition des Invictus Games, les olympiades pour blessés de guerre qu'a créées Harry en 2014 et à l'occasion desquelles ils ont fait leur première apparition ensemble en couple en septembre 2017 à Toronto.

Sept mois plus tard, Harry et Meghan, qui se sont entre-temps fiancés, affichent sans ambages leur amour et leur complicité, qu'on a pu observer dans certains gestes tendres - comme lorsque le prince a pris sa belle par l'épaule. Mais ils se sont surtout dédiés à leur public du jour, avec leur naturel si apprécié, observant notamment les entraînements d'athlétisme et de volley-ball.

La 4e édition des Invictus Games aura lieu du 20 au 27 octobre prochains à Sydney, en Australie. Sans surprise, le couple fera le déplacement down under, information que Meghan Markle a laissé échapper au cours d'une conversation avec Michael Mellon, un ancien de la Royal Air Force qui s'est fait amputer d'une jambe et fait partie de l'équipe britannique de volley pour les Invictus Games : "Nous avons beaucoup parlé du Canada l'an dernier et du fait qu'elle avait été impressionnée par le niveau de la compétition. Elle m'a dit qu'elle n'est jamais allée en Australie mais qu'elle irait à la manifestation de cette année et qu'elle avait hâte d'y être avec Harry", a rapporté celui-ci aux médias.

Ce sera de toute évidence la première visite officielle du couple en terres australiennes, pays important du Commonwealth, en tant que mari et femme. D'une pierre, deux coups. Meghan s'y laissera-t-elle aller à parler bébés, comme récemment en visite à Belfast ?