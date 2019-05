Prince Harry, prince et papa souriant : Meghan Markle bientôt de sortie !

Pas de répit pour Harry ! Le prince et nouveau papa a quitté sa petite famille pour répondre à ses obligations royales. Comme lui, son épouse Meghan Markle fera bientôt sa première apparition officielle post-naissance du petit Archie.

Ce samedi 11 mai 2019, le prince Harry était de retour à Windsor après un bref voyage aux Pays-Bas. Il a assisté au Royal Windsor Horse Show, un concours équestre qui célèbre, cette année, le 200e anniversaire de la naissance de la reine Victoria. L'arrière-arrière-petite-fille de cette dernière et grand-mère d'Harry, la reine Elizabeth II, était également présente.

Ainsi, Elizabeth II et son petit-fils Harry ont observé et applaudi les numéros des cavaliers et leurs chevaux participants. Élégant en costume marine, les cheveux ébouriffés et la barbe bien taillée, le papa de Archie Archie Harrison Mountbatten-Windsor (né le 6 mai 2019) a réalisé une nouvelle sortie royale réussie. Cette semaine, il a également fêté le coup d'envoi des Invictus Games The Hague 2020 et y a reçu un adorable cadeau pour son bébé.

Meghan Markle ne profitera pas d'un long congé maternité non plus ! Le Daily Mirror révèle que la duchesse de Sussex fera sa première sortie officielle post-accouchement le 8 juin prochain, à l'occasion de la parade militaire Trooping the Colour. La reine Elizabeth II passera ses troupes en revue avant le début d'un show de la Royal Air Force.