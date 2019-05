Prince Harry papa : Déjà au travail mais gâté pour la naissance d'Archie

Attendu par tout le Royaume-Uni et dans le monde entier, bébé Archie a reçu un nouveau cadeau ! Son père, le prince Harry, l'a découvert lors de son déplacement aux Pays-Bas quelques jours après la naissance de son premier enfant le 6 mai 2019.

Trois jours seulement après l'accouchement – sous le sceau du secret – de son épouse Meghan, le duc de Sussex s'est rendu à La Haye pour lancer le compte à rebours un an avant le début des Invictus Games, une compétition sportive créée pour les soldats blessés.

Jeudi 9 mai, il s'est vu offrir un body pour bébé à l'image des Invictus Games pour son nouveau-né Archie, lors de son premier déplacement officiel en tant que papa, à l'occasion des préparatifs de la prochaine édition aux Pays-Bas. D'humeur taquine, le prince Harry a fait semblant d'enfiler le petit vêtement blanc avec le logo gris et jaune des jeux, lorsqu'il l'a reçu des mains de la princesse Margriet des Pays-Bas. Le duc de Sussex a plaisanté en disant qu'il devrait le "mettre" lui-même avant de remercier la princesse néerlandaise. Le photographe des premiers instants de l'adorable Archie Harrison, Chris Allerton, va-t-il également immortaliser le royal baby avec son nouveau body ?

Le prince Harry, qui a présenté Archie avec Meghan au public pour la première fois mercredi, a également rencontré des athlètes et participé à des activités sportives, dont le tir à l'arc. Créés par Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan, les Invictus Games sont un événement sportif international à l'image des jeux paralympiques et réservé soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. Les Invictus Games, organisés pour la première fois en septembre 2014 à Londres, sont un thème récurrent dans la relation entre Harry et Meghan. C'est lors de l'édition 2017 à Toronto que le prince a fait sa première apparition avec l'ancienne actrice américaine. L'année suivante, ils étaient présents à Sydney, quelques jours après l'annonce de sa grossesse.