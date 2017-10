Qui est cet adorable petit garçon devenu un grand champion ?

Du haut de ses 26 ans et de ses 199 cm, ce sportif se laisse parfois aller à la nostalgie, comme le 7 octobre dernier lorsqu'il a publié une photo de lui enfant, nu à la plage, se confrontant à une autre photo bien plus récente, et en mode beau gosse, sur sa page Instagram.

Ancien roi des bassins, il a connu l'euphorie de décrocher l'or olympique à Londres en 2012, d'être sacré champion du monde à plusieurs reprises (en 2013 à Barcelone et en 2015 à Kazan), avant de mettre sa carrière entre parenthèses en septembre 2016 pour se consacrer au handball. Frère cadet d'une autre star des bassins qui a brillé quelques années avant lui, il est tombé sous le charme d'une jolie Tahitienne prénommée Ambre qu'il surnomme sa "perle". Le couple ne s'est d'ailleurs pas affiché ensemble depuis un certain temps. Y aurait-il de l'eau dans le gaz ?

Ambitieux, il n'a pas peur de se lancer de nouveaux défis. Il a dernièrement rejoint le casting d'une série policière à succès de TF1 : Section de recherches. Il s'est métamorphosé pour cet épisode dans lequel il joue le rôle d'un jeune nageur de 17 ans, une expérience qu'il a beaucoup appréciée. "Mon premier vrai rôle, huit jours de tournage. Je sais que je ne vais pas être le meilleur comédien du monde, mais j'ai toujours voulu essayer. Rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, ça permet des choses que l'on ne ferait pas soi-même, je trouve ça génial", a-t-il confié à L'Équipe le 6 octobre dernier.

Membre de l'Armée de terre depuis 2009, il a tout récemment été promu caporal lors de la troisième édition des Trophées des Champions des Armées qui s'est déroulée le 4 octobre, en présence de l'animateur Denis Brogniart.

Cet adorable garçon qui était blond petit est... Florent Manaudou !