Raquel Garrido et Alexis Corbière : "On traverse des crises tous les 5 ans..."

À l'occasion de la sortie de son livre Manuel de la guérilla médiatique, Raquel Garrido a accepté de répondre aux questions de nos confrères du magazine Voici. La chroniqueuse des Terriens du dimanche (C8) en a profité pour parler de son couple avec Alexis Corbière, le pilier de la France insoumise avec qui elle a eu trois filles, Victoria (18 ans), Inès (16 ans) et Barbara (5 ans).

Qu'on se le dise, s'ils sont ensemble depuis une soirée arrosée qui s'est déroulée en 1997, il arrive que le couple soit en prise à des interrogations sur son avenir. "Il faut comprendre les crises", a indiqué Raquel Garrido pour expliquer le secret de leur longévité. Et l'ex-femme politique de 44 ans de poursuivre : "Nous, on en traverse tous les cinq ans et on se pose la question de se séparer. Alors, on parle, on analyse les dynamiques sous-jacentes de notre couple et on arrive ainsi finalement à créer ensemble un nouvel élan."

En outre, concernant son changement de vie professionnelle (elle a quitté la politique pour devenir chroniqueuse télé), Raquel Garrido assure que son époux Alexis Corbière l'a toujours soutenue dans ses choix. "Il est très fier de moi. Je ne pourrais pas m'exposer sans son soutien entier. De la même façon, je pense que ma compréhension l'aide dans son combat politique", a-t-elle expliqué. Et de conclure avec humour : "Je dis ça, mais si ça se trouve, on va se séparer dans un an et ça fera les titres de Voici ! (Rires)."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Voici, actuellement en kiosques.