Renaud : Romane Serda donne des nouvelles contrastées

Le 9 mars 2018, Romane Serda publiera Pour te plaire, un nouvel album dont est extrait le single En l'air. L'artiste de 47 ans s'est confiée dans les pages de Télé Star, à paraître lundi 5 mars. L'ex-femme de Renaud y parle de ses inspirations comme de son rapport toujours privilégié avec le père de son fils Malone (11 ans).

Renaud a récemment fait un passage en maison de repos. Pour autant, on l'a dit hospitalisé. Romane Serda remet les points sur les i : "Il y a eu en effet des bruits qui lui étaient désagréables. Dire que quelqu'un ne va pas bien quand il va bien, ce qui n'est le cas, ce n'est pas génial." Pour tordre le coup aux rumeurs, la chanteuse a posté une photo aux côtés de Renaud sur les réseaux sociaux. Elle y apparaît extrêmement souriante tandis que le chanteur lève le pouce. En légende, Romane parle de lui comme de sa "famille".

Quand nos confrères de Télé Star lui demande cependant très directement si Renaud a replongé dans l'alcool, Romane Serda ne tourne pas autour du pot : "Ça, c'est à vie. Avec lui, ça va, ça vient. Ça reste stable dans les hauts et dans les bas." Pour autant, elle confirme qu'il travaille sur son nouvel album, après avoir bouclé en 2017 une tournée come-back triomphale à laquelle personne ne croyait plus. Elle annonce qu'ils collaboreront de nouveau mais plus tard - une chanson est déjà écrite.

Des années après leur divorce, en 2011, Romane Serda et Renaud semblent s'entendre autant que possible. Une joie, sans aucun doute, pour leur fils.