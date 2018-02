Rihanna : Plus forte que Kim Kardashian et Kylie Jenner !

L'info est signée WWD. Citant des recherches du bureau Slice Intelligence sur la zone Amérique, le site américain révèle que Fenty Beauty a connu un meilleur départ que Kylie Cosmetics. L'enseigne fondée par Rihanna et soutenue par Kendo (l'incubateur beauté du groupe LVMH) a vu le jour en septembre 2017 et généré, au cours de son premier mois d'existence, des revenus cinq fois supérieurs à ceux de Kylie Cosmetics sur son premier mois d'opération. L'échéance suivante, le chiffre d'affaires de Fenty Beauty était de 34% plus élevé que celui de Kylie Cosmetics.

Son succès, Fenty Beauty le doit évidemment à sa clientèle ! Fenty Beauty possède la plus diverse des trois, majoritairement composée de femmes afro-américaines, hispaniques et asiatiques. Slice Intelligence indique également que les consommatrices de Fenty Beauty dépensent en moyenne 471 dollars (près de 380 euros) par an pour des produits de beauté, contre 278 dollars pour celles de KKW, la marque de Kim Kardashian, et 181 dollars pour les adeptes de Kylie Cosmetics.

En août dernier, Kylie et sa mère, Kris Jenner, avaient révélé que Kylie Cosmetics attendrait bientôt la barre symbolique des 500 millions de dollars de chiffre d'affaires.

Le jour de son lancement sur internet, KKW a réalisé 14 millions de dollars de chiffre d'affaires, une prouesse rééditée pour la sortie des premiers parfums de la deuxième marque de Kim Kardashian, KKW Fragrance.

Les produits Fenty Beauty sont disponibles en ligne, et exclusivement dans les magasins Sephora de 15 pays (dont la France) et aux centres commerciaux Harvey Nichols au Royaume-Uni et en Irlande.