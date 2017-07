Rob Kardashian en guerre avec Blac Chyna : Il confie ses remords à son clan

Rob Kardashian s'était mis toute sa famille à dos en sortant avec la sulfureuse Blac Chyna, dont l'ex-fiancé Tyga était en couple avec la benjamine du clan Kylie Jenner, mais il se pourrait que leur rupture les réconcilie. Si l'on en croit le toujours bien informé TMZ, le seul fils de Kris Jenner est enfin pris de remords à l'idée d'avoir humiliée sur la Toile la mère de sa fille Dream (9 mois), et s'en veut de ne pas avoir écouté les conseils judicieux de sa famille.

Des sources proches de l'Incroyable Famille Kardashian affirment que l'entrepreneur à la tête du marque de chaussettes grand luxe aurait enfin parlé à sa mère et ses soeursKim, Kourtney et Khloé, pour leur confier ses regrets de n'avoir su gérer la situation de manière privée. Il a promis que cela ne se reproduirait plus.

En revanche, le jeune homme de 29 ans assure n'avoir jamais levé la main sur Blac Chyna, qui a récemment obtenu une ordonnance de restriction à son égard après l'avoir accusé de violences domestiques en plus de revenge-porn et de cyber-bullying.

Il a reconnu que son clan avait raison depuis le début, et qu'il aurait mieux fait de se tenir éloigné de la meilleure amie d'Amber Rose. C'était sans compter sur la naissance de sa fille, qui l'aurait poussé à rester plus qu'il ne fallait avec Blac Chyna, pour lui offrir une vraie famille, comme il l'a connu petit ayant grandi avec ses deux parents.

Sans surprise, ses soeurs ainsi que sa mère lui ont pardonné et espèrent qu'il tiendra compte de leurs conseils à l'avenir. Rob risque d'en avoir besoin étant donné que Blac Chyna semble déterminée à le mettre plus bas que terre.

Lors d'une récente interview pour le magazine Us Weekly, elle a déclaré qu'elle cherchait désormais "quelqu'un de sûr de lui, qui prend soin de ses affaires et de sa famille. Quelqu'un de sain et de fort, qui me traite ainsi que ses amis de la bonne manière. Quand il y a du respect, l'amour suit et c'est ainsi que l'on construit une relation saine, vous voyez ce que je veux dire ? Sans ça, tout s'effondre". Un tacle clairement adressé à son ex Rob Kardashian.

