Rosie Huntington-Whiteley, enceinte face à Charlize Theron en transparence

Après l'Asie et l'Europe – avec notamment un passage par notre chère capitale – l'équipe de Fast & Furious 8 avait rendez-vous à New York pour la grande avant-première américaine du blockbuster. Tous étaient réunis autour de Vin Diesel, y compris Dwayne Johnson pour ce qui sera le seul face-à-face public entre les deux stars de la franchise. En froid, les deux comédiens ne se parlent plus depuis que The Rock a lâché ses quatre vérités sur les réseaux sociaux, épinglant violemment l'interprète de Dominic Toretto. À New York le 9 avril, les deux hommes ont soigneusement évité de se croiser.

Pour autant, difficile de rater ces deux montagnes de muscles. Actuellement en train de tourner sa série Ballers en Floride, l'ex-catcheur s'est autorisé un court break dans Big Apple où il a affiché un sourire radieux. Quelques minutes plus tard, c'est Vin Diesel qui faisait grimper les décibels en posant avec ses deux acolytes, Tyrese Gibson et Ludacris.

Mais le véritable événement ne venait pas de l'omniprésente gent masculine présente sur le tapis rouge (on citera par exemple Scott Eastwood et Kurt Russell) mais des femmes. En effet, le casting était plus qu'à la hauteur pour ce rendez-vous glamour. Charlize Theron a donné le ton dans une robe transparente signée Christian Dior. Non loin d'elle, Rosie Huntington-Whiteley faisait crépiter les flashs. La belle britannique – qui avait donné la réplique à Charlize dans Mad Max Fury Road – ne fait pas partie de la distribution, mais son homme (Jason Statham) oui. Enceinte de leur premier enfant, l'actrice et mannequin a sublimé son ventre rond dans une robe Brandon Maxwell couleur bleu marine.

Michelle Rodriguez a elle aussi fait parler son sens du glamour dans une robe argentée Vivienne Westwood, dévoilant ses épaules nues, tout comme Elsa Pataky. Enfin, la jolie Nathalie Emmanuel – que l'on retrouvera cet été dans la saison 7 de Game of Thrones – a électrisé la soirée dans une tenue virginale.