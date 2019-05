Selena Gomez : À Cannes, elle fait part de sa plus grande crainte

A 26 ans, Selena Gomez a le plaisir de participer au Festival de Cannes : elle fait en effet partie de la distribution du film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, en compétition et présenté en ouverture de cette 72e édition. Après avoir brillé lors de la montée de marches pour le premier soir dans une robe Louis Vuitton, elle assurait le lendemain, 15 mai 2019, l'exercice du photocall, en compagnie de ses partenaires, parmi lesquels Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver et Chloé Sevigny. Cette fois, elle a misé sur un ensemble indigo de la maison Chanel, très chic.

Durant la conférence de presse, celle qui a été découverte dans la série Les Sorciers de Waverly Place a pris la parole pour parler de son plaisir pour les films de zombies, sujets de The Dead Don't Die. On apprend en effet que petite, son père la laissait regarder des films d'horreur : "Pour que ça me fasse peur et que ça le fasse bien rire." Peu à peu, elle s'est passionnée pour ce genre, à travers des séries comme The Walking Dead, Black Summer : "Je suis obsédée par les zombies."

Issue de la maison Disney, Selena Gomez a parcouru bien du chemin depuis. Entre la maladie, le lupus, la dépression et la surmédiatisation avec laquelle celle qui a été un temps en couple avec Justin Bieber doit jouer, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on lui demande quels sont les sujets importants qui la touchent, elle répond : "La planète a beaucoup de problèmes, mais pour ma génération, et c'est ce que le film montre, c'est l'impact terrible des réseaux sociaux. Ce sont des plates-formes extraordinaires, mais une chose me fait peur, l'exposition des jeunes, des garçons, des filles, à toute sorte de choses. Ils ne savent pas très bien ce qu'il se passe dans le monde. (...) Je pense que c'est dangereux, je crois que les gens ne reçoivent pas les informations appropriées."

Fragilisée ces derniers mois dans sa santé mentale, Selena Gomez manipule donc avec prudence son compte Instagram qui compte 150 millions d'abonnés ! Son idée, véhiculer des messages positifs et pleins d'amour – comme celui où elle fait l'éloge de sa maman pour la fête des Mères anglo-saxonne – et ne pas se laisser heurter par les messages haineux.