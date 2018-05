Serena Williams : Une heure avant son mariage, son père l'a plantée par sms

Serena Williams se dévoile au fur et à mesure de la série documentaire qui lui est dédiée sur la chaîne américaine HBO. Dans le troisième épisode de Being Serena, diffusé ce mercredi 16 mai 2018, la joueuse de tennis révèle la triste nouvelle qui a assombri son mariage en novembre 2017.

Le jour de son union avec Alexis Ohanian à la Nouvelle-Orléans, Serena Williams a remonté l'allée seule devant ses convives parmi lesquels figuraient Beyoncé, Eva Longoria ou Ciara. Pourtant, ce n'est pas ce qui était prévu à l'origine. Alors qu'elle était en pleine séance photo pour le magazine Vogue qui a couvert l'événement, la sportive a reçu un SMS de son père Richard.

Moins d'une heure avant le début de la cérémonie, celui qui fait partie de ses coachs lui a annoncé que non seulement il ne serait pas en mesure de remonter l'allée à ses côtés, mais qu'il n'assisterait tout bonnement pas à son mariage. "Serena, je ne veux pas que tu sois fâchée, mais je ne peux pas te conduire à l'autel. Je ne suis plus moi-même. Je suis juste trop nerveux", lui a-t-il écrit, comme elle le révèle dans l'épisode.

Un self-control à toute épreuve

Si beaucoup de futures mariées auraient été bouleversées par cette mauvaise nouvelle de dernière minute, la joueuse de tennis a réussi à garder son sang-froid et à faire bonne figure. Compréhensive, elle lui aurait alors répondu : "Papa, ce n'est pas grave. Et si tu ne veux pas venir au mariage du tout, ce n'est pas grave non plus. Je ne serai pas fâchée contre toi, donc ne t'en fais pas."