Sistine Stallone : Sirène nacrée devant son papa Sylvester

Sylvester Stallone a choisi de venir au Festival de Cannes avec son épouse Jennifer Flavin et l'une de ses trois filles, Sistine. La jeune fille de 20 ans a eu le privilège de faire deux tapis rouges : le premier le 24 mai 2019 pour la présentation des premières images du prochain blockbuster de son papa, Rambo V : Last Blood (en salles le 25 septembre) – événement suivi d'une soirée du Millenium Media – puis le second pour la cérémonie de clôture et film de "Dernière séance", Hors normes. Définitivement très à l'aise sur le red carpet, la demoiselle est faite pour les catwalks !

Dans une robe scintillante couleur nacrée, Sistine Stallone a misé sur sa silhouette élancée et longiligne. La jeune femme a une taille mannequin, puisqu'elle en est une ! Remarquée au Bal des Débutantes de 2012, et lors des avant-premières de son illustre père, elle a été signée en 2016 chez IMG Models, l'agence de Karlie Kloss. Elle a déjà défilé avec sa soeur aînée pour Dolce & Gabbana en juin 2017.

Sistine est la cadette de trois filles, nées du mariage entre Sly et sa belle Jennifer Flavin, ancien mannequin elle-même. L'aînée est Sophia, 26 ans et fraîchement diplômée, et la benjamine est Scarlett, 17 ans. Elle vient de les fêter ce jour et sa soeur Sistine s'est empressée de lui souhaiter le meilleur, avec quelques charmantes photos sur Instagram. Une initiative que ses parents ont prise également, publiant des mots doux pour leur "rayon de soleil".