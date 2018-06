Stéphane Bern bientôt marié à Lionel et papa ? Sa réponse cash...

À la fin de l'été dernier, Stéphane Bern (54 ans) faisait beaucoup parler de lui en prenant la pose en une de Paris Match avec son compagnon Lionel. Une grande première pour lui !

Neuf mois plus tard, interrogé par le magazine Télé Star sur sa vie de couple, l'animateur de Secrets d'histoire (France 2) à la tête de la Mission patrimoine que lui a confiée le président de la République Emmanuel Macron a accepté de dire où il en était dans ses projets de mariage et d'enfants. "Non, ce n'est toujours pas un projet. Le mariage, c'est un droit mais ce n'est pas obligatoire. Je suis libre", a-t-il indiqué avec aplomb.

Des propos que l'homme de télévision avait déjà tenus face à Marc-Olivier Fogiel pour Paris Match il y a quelques semaines. Concernant le fait d'avoir des enfants, Stéphane Bern avait alors indiqué : "À aucun moment je n'ai voulu. Ce n'est ni un renoncement ni une souffrance (...) Pour se prolonger soi-même, il faut beaucoup s'aimer. Croire que son ADN est à ce point génial... Je ne m'aime pas assez pour me reproduire. À la rigueur, j'aurais adoré adopter des enfants de milieux défavorisés, malheureux. Mais la loi étant hypocrite, je refuse. J'adore les enfants, leur apprendre des choses, mais je n'ai pas besoin qu'ils soient à moi." Et d'assumer à propos du mariage : "Je me suis battu pour le mariage des autres, le mariage de tous."

Concernant son actualité télé sur France 2, Stéphane Bern a finalement expliqué à nos confrères de Télé Star : "Il reste sept Secrets d'histoire à diffuser. Il y aura aussi les 90 ans de Line Renaud en prime time au début de l'été. On va également tourner la suite de La Fabuleuse Histoire et de Laissez-vous guider. Pour la rentrée, on travaille sur une émission divertissante sur le thème de l'Europe dans l'esprit d'Union libre que présentait Christine Bravo."

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosques.