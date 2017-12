Tatiana Silva : Belle et ultradouée, l'ex de Stromae est devenue incontournable

En mars 2017, Tatiana Silva a fait sa première apparition sur TF1 en tant que Miss Météo. Celle que personne ne connaissait et qui a remplacé la très installée Catherine Laborde est depuis devenue un visage incontournable de la télé française. Retour sur l'année de la jolie Belge, celle de tous les succès.

Depuis son élection en tant que Miss Belgique en 2005, la sublime jeune femme de 32 ans a quitté la Belgique pour la France, a atterri sur la première chaîne d'Europe et est devenue hyper populaire en participant à l'un des plus grands concours télévisés.

Tatiana Silva a débarqué sur l'antenne en début d'année. Fraîche, belle et pétillante, elle a tout de suite séduit les téléspectateurs, même ceux qui redoutaient le départ de Catherine Laborde. L'ex de Stromae ne s'est ensuite pas contentée de faire la pluie et le beau temps, elle a accepté de participer à Danse avec les stars et a dévoilé ses talents de danseuse. Avec son partenaire Christophe Licata, la discrète jeune femme est allée loin, très loin, atteignant la finale du concours. Et comme c'est le public qui vote, cela prouve qu'elle a su se faire accepter des Français.

Comment ne pas craquer en même temps pour la charmante brune dont les photos Instagram, surtout celles où elle pose en maillot de bain, remportent un franc succès.

En moins d'un an, Tatiana Silva a réussi à se faire un nom dans son nouveau pays d'adoption. Bravo à elle !