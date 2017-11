Télé-réalité : Chirurgie et infections, Sabrina Perquis fait des révélations

Ce mardi 7 novembre 2017, Sabrina Perquis, ex-candidate de Secret Story 5 (TF1 et NT1), était l'invitée d'un Facebook live diffusé sur la page de Purepeople.com. L'occasion pour elle d'évoquer notamment ses projets professionnels, sa lutte contre la mucoviscidose et son rapport à la chirurgie esthétique.

Sur ce dernier thème, Sabrina Perquis est claire : elle n'aurait en aucun cas pu participer à Zéro Complexe, émission de Star 24 accompagnant des candidats de télé-réalité lors d'opérations de chirurgie en Tunisie. "Je ne cautionne pas du tout, lance-t-elle. Je sais de source sûre qu'il y a certains candidats qui ont eu des petites infections et ça me révolte."

Je ne ferai pas de chirurgie pour des raisons médicales

Pour rappel, Vanessa (Secret Story 3 et 9) expliquait à nos confrères de Public avoir souffert après son augmentation mammaire, subie dans le cadre de Zéro Complexe. "Les conditions de mon retour ont été épouvantables. Je souffre de complications à cause des efforts fournis après l'opération", indiquait alors celle qui est passé d'un bonnet A à un bonnet C. Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. Sabrina Perquis évoque "des garçons" qui sont rentrés en France avec "des infections". "Faire de la télé pour mettre les gens en danger, c'est non", lance-t-elle.

Si elle boycotte Zéro Complexe, l'acolyte d'Aurélie Van Daelen ne ferme toutefois pas la porte à la médecine esthétique. "Je vais avoir 37 ans et quand on fait un métier d'image, on voit tous les défauts", explique-t-elle, évoquant ses "traits de fatigue" et "rides d'expression". Et de conclure : "La chirurgie esthétique, je ne suis pas contre, mais moi je n'y aurai pas recours tout simplement parce que je n'ai pas le droit pour des raisons médicales."

