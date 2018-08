Thierry Ardisson tacle durement Muriel Cousin, l'épouse de Stéphane Guillon

Au printemps dernier, Thierry Ardisson et son ex-chroniqueur Stéphane Guillon se sont écharpés par médias interposés après l'éviction de ce dernier de Salut les Terriens. À quelques jours de sa rentrée sur C8 avec Les Terriens du samedi, l'homme en noir de 69 ans est revenu, à sa manière, sur cette embrouille... en taclant l'épouse de son rival !

"Il ne faut pas me chercher. Quand on m'attaque, je réponds cent fois plus violemment !", a tout d'abord concédé Thierry Ardisson. Et l'emblématique sexagénaire marié à la journaliste Audrey Crespo-Mara de poursuivre : "Je pense que Stéphane Guillon est influencé dans le mauvais sens par sa femme, Muriel Cousin. Elle est très négative. Elle cherche à exister." Une pique envers la femme de l'humoriste de 54 ans qui ne devrait pas passer inaperçue...

Très en verve, l'animateur qui a décidé de totalement renouveler son émission du samedi sur C8 a aussi accepté de dire pourquoi il n'allait jamais sur les réseaux sociaux pour savoir ce que le public pouvait penser de lui, notamment après ses brouilles avec d'autres célébrités. "Non, je n'y vais pas. Je n'ai pas envie de savoir ce que des connards pensent de moi. Si vous commencez à vous mettre la rate au court-bouillon parce qu'un tourneur-fraiseur d'Alençon vous déteste, vous n'avez pas fini. Moi, je m'en tape !", a-t-il lâché, toujours aussi cash.

Pour rappel, lors de son passage dans C à vous (France 5) en mars dernier, Stéphane Guillon avait assuré avoir appris son licenciement "par la presse, par un jeune stagiaire qui travaillait chez Yann Barthès". Il avait ajouté que, dans Salut les Terriens, son ancien patron versait de "fausses larmes". Des attaques auxquelles Thierry Ardisson n'avait pas tardé à répliquer. Depuis, c'est la guerre...

