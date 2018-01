Titanic, 20 ans déjà : Le film culte a failli être un naufrage financier

20 ans déjà ! Le 7 janvier 1998 sortait en salles l'un des plus grands films de tous les temps : Titanic. Réalisé par James Cameron (Alien, Terminator), porté par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, le film se muait en fresque épique et romanesque pour raconter la première et unique traversée de l'Atlantique de ce paquebot dit insubmersible qui coulera au beau milieu des eaux glacées, le 14 avril 1912.

Long métrage ambitieux récompensé de onze Oscars et ayant rapporté plus de 2 milliards de dollars de recettes à travers le monde, Titanic est un mythe dans un mythe. À l'occasion de cet anniversaire, C8 proposera ce dimanche 7 janvier un documentaire exceptionnel et inédit produit notamment par Matthieu Delormeau. En un peu plus de 90 minutes, le film retracera la grande épopée de ce chef-d'oeuvre qui avait été vu par 21,7 millions de spectateurs à sa sortie en France – le film le plus vu de l'Histoire – avec des images du tournage et de nombreux invités, critiques, spécialistes et même des descendants des rescapés du naufrage.

S'intéressant à la fascination que le Titanic opère toujours sur le grand public, le documentaire va répondre à de nombreuses questions que certains d'entre vous se posent peut-être. Comment a été choisi Leonardo Di Caprio, à quoi ressemblait le tournage, pourquoi Kate Winslet l'a très mal vécu, Céline Dion qui a failli ne jamais chanter son tube planétaire, comment le film a manqué de ruiner deux grands studios et de couler à pic avant même de sortir... De James Cameron "l'abominable" au gouffre financier qu'a représenté Titanic, c'est un voyage mouvementée qui s'annonce.

Et pour les vrais fans, la soirée se poursuivra avec la diffusion d'un autre documentaire sorti en 2012 qui s'intéresse au véritable navire qui gît par plus de 3 800 mètres de profondeur et aux travaux de différentes équipes pour explorer l'épave et tenter d'expliquer le drame qui s'est produit 100 ans auparavant.