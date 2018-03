Top Chef 2018 – Geoffrey, "naïf", révèle l'envers du décor : "J'ai été déçu..."

Lors de l'épisode de Top Chef (M6) diffusé le 21 mars 2018, Geoffrey a été éliminé du concours. Contacté par nos confrères de La Dernière Heure, le jeune cuisinier s'est confié sur son aventure. Et il n'en retient pas que du positif...

"J'ai suivi toutes les saisons de Top Chef mais là, je pense que je ne regarderai plus l'émission que par curiosité, lance-t-il. J'ai trop valorisé Top Chef. J'ai adoré rencontrer certains grands chez mais j'ai été déçu par l'émission. Ce n'est pas ce que je pensais en la regardant chez moi." En bref, Geoffrey estime avoir été "naïf de penser que ça n'était pas que de la télévision".

Pendant le tournage de l'émission, le futur papa a ainsi eu l'occasion de découvrir que "certains candidats étaient là pour gagner", citant Mathew ou Adrien. "On sentait qu'il y avait de la compétition. Mais bon, c'est le jeu", concède-t-il. S'il comprend le comportement de ses camarades, Geoffrey reste amer à propos de son expérience avec les techniciens.

On se faisait presque engueuler par les cameramen

"Avec certains cameramen, l'ambiance n'était parfois pas géniale. Quand on se mettait dans le champ d'un autre candidat, on se faisait presque engueuler, lâche-t-il. Puis, on galérait avec un plat et c'est le moment où le journaliste venait près de nous pour nous bombarder de questions alors qu'on essayait de trouver une solution pour réussir notre plat. Forcément, on nous voit énervés à l'écran parce qu'on est en pleine galère. Les journalistes et cameramen, eux, ont eu ce qu'ils voulaient pour leurs images." Mais Geoffrey confie être resté fidèle à lui-même. "C'était d'ailleurs important pour moi que ma famille me reconnaisse à l'écran", glisse-t-il.

Aujourd'hui, le candidat se dit intéressé par l'une des nombreuses propositions qu'il a reçues depuis. "Il s'agit de donner des masterclass de cuisine. J'apprendrai donc ma cuisine à des personnes qui ont envie de cuisiner. Ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie de faire pour le moment : partager ma passion. Plus tard, je penserai à ouvrir un restaurant mais j'ai encore le temps", lance le chef de 22 ans. Enfin, Geoffrey s'apprête à voir sa vie changer puisqu'il sera bientôt papa pour la première fois. Sa chérie, une certaine Laurine, est enceinte d'une petite fille qui naîtra début juin, comme il l'indique. "En ce qui concerne le prénom, je préfère tenir ça pour moi parce qu'on risque peut-être de changer d'idée d'ici là", conclut-il.