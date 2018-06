TPMP – Rachid Arhab évoque son départ : "J'ai commis une seule erreur"

Quelques mois après son départ de Touche pas à mon poste sur C8, Rachid Arhab a accepté de revenir sur sa décision de quitter l'émission lors d'un entretien avec Laurent Argelier pour Télé Loisirs.

Lors de son Interview sans filtre, le journaliste de 62 ans qui était l'une des surprenantes recrues de TPMP à la rentrée de septembre dernier a tout d'abord commenté à propos de sa participation inattendue : "J'ai de très bonnes relations avec un certain nombre de dirigeants du groupe Canal+ et l'été dernier, quand l'émission de Cyril Hanouna était quand même très secouée pour un certain nombre de dérapages, on a fait appel à moi en me disant : 'Est-ce que tu veux bien venir pour essayer de temps en temps de le recadrer ?'" Et l'ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel de poursuivre : "C'est une mission que j'ai accomplie pendant trois mois avec beaucoup de plaisir."

Puis, lorsqu'il a été question d'évoquer ce qui ne lui correspondait finalement pas dans TPMP, Rachid Arhab a révélé sans langue de bois : "J'ai eu du mal à trouver ma place dans TPMP (...) Je trouvais que parfois, sur certains sujets médias, on n'en disait pas suffisamment, on n'allait pas assez loin." Et d'évoquer dans la foulée la séquence de son 'conseil de classe', qui s'est déroulé en novembre 2017 et durant lequel il s'était fait dézinguer par les autres chroniqueurs : "C'est vrai que formellement, c'est à partir de là que je n'y suis plus allé. J'ai commis une seule erreur ce jour-là, j'aurais pas dû m'asseoir sur la petite chaise d'écolier (...) Petite confidence, ce jour-là, il y a quelques chroniqueurs qui m'ont écrit un SMS après l'émission, non pas pour s'excuser, mais pour me dire que c'était du cinéma. C'est un peu cette partie là qui m'a le moins plue."

Aujourd'hui, Rachid Arhab dit ne plus avoir de nouvelles de Cyril Hanouna malgré un SMS appelant au dialogue envoyé à l'automne dernier. "Quand il ne répond pas, c'est une forme de réponse", a-t-il conclu.