Uma Thurman divine en noir face à Julie Gayet, radieuse

Le festival Séries Mania se poursuit ! Lille accueille la 10e édition de la convention et, au passage, des dizaines de célébrités venues du monde entier. Lundi 25 mars 2019, Julie Gayet est venue faire la promotion de la nouvelle série de France Télévisions, Soupçons, où elle campe le personnage de Victoire, qui entame une liaison extraconjugale avec son premier amour. Cette minisérie de six épisodes sera diffusée prochainement sur France 3.

Pour l'occasion la compagne de François Hollande est apparue radieuse, en gilet couleur crème, sur le photocall. Elle était accompagnée d'une partie du casting, ainsi que des producteurs de la série, soit l'acteur Bruno Debrandt, le réalisateur Lionel Bailliu ou encore la productrice Gaëlle Cholet.

Mardi 26 mars 2019, c'était au tour de la sublime Uma Thurman, 48 ans, d'assurer la promotion de la nouvelle série Netflix, Chambers. Une série à suspense, où on suit une jeune femme obsédée par le mystère entourant la greffe de coeur qui lui a sauvé la vie, qui sera disponible sur la plateforme à partir du 26 avril prochain. La star de Kill Bill y interprète "la mère de la jeune fille décédée", qui a fait don de ses organes, dans "ce drame familial et surnaturel", a-t-elle confié lors de sa masterclass.

En effet, Uma Thurman a donné une conférence exceptionnelle et a livré plusieurs anecdotes sur ses tournages avec Quentin Tarantino. "J'étais plus effrayée de danser que tout autre chose, sur Pulp Fiction. J'avais peur de paraître grande et maladroite. Mais quand j'ai commencé à danser, je ne voulais plus m'arrêter. Et Quentin Tarantino dansait derrière la caméra", a-t-elle confié, comme le rapporte 20 Minutes. L'actrice en a également profité pour rencontrer ses fans français et signer quelques autographes. Sur le photocall, elle était accompagnée de Leah Rachel et Jennifer Yale, respectivement créatrice et productrice de la série Chambers.