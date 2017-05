Valérie Trierweiler : Elle revoit secrètement François Hollande !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Trois ans après sa douloureuse et ô combien médiatique rupture avec l'ancien président de la République François Hollande, la journaliste Valérie Trierweiler a confié avoir renoué le contact !

Invitée de l'émission La Nouvelle Édition sur C8 le 19 mai, à l'occasion de la sortie de son premier roman intitulé Le Secret d'Adele, Valérie Trierweiler a été interrogée sur la fin de mandat de François Hollande, lequel a officiellement cédé sa place à Emmanuel Macron lors d'une grande cérémonie de passation de pouvoir le 14 mai. "J'ai eu une larme. Parce que je sais ce que la politique représente dans sa vie et je le connais bien, lui... J'imagine ce que c'est pour lui de ne pas s'être représenté", a-t-elle répondu avec compassion.

Plus surprenant encore, Valérie Trierweiler, qui avait pourtant descendu en flammes son ancien compagnon dans le brûlot à succès Merci pour ce moment, a même révélé qu'elle n'est plus en froid avec ce dernier. "Si vous voulez une information, on a échangé juste avant [la passation de pouvoir, ndlr]. Rien n'est vrai de ce que vous pouvez lire dans les médias. On se reparle, on s'est revus sans que personne ne le sache. On a échangé une demi-heure avant la passation de pouvoir", a-t-elle dit. Pas certain que tout cela soit du goût de la nouvelle chérie du président actuellement endeuillé par la mort de son frère, l'actrice Julie Gayet...