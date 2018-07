Vanessa Demouy : La comédienne a retrouvé "une bulle d'amour" !

Camping Paradis, Nina, Magellan, Alice Nevers, Crimes parfaits, Demain nous appartient... Vanessa Demouy enchaîne les rôles dans les feuilletons télé populaires après des années d'absence dans le petit écran. À 45 ans, la comédienne ne s'avoue pas vaincue.

À cette occasion, la comédienne s'est entretenue avec le magazine Télé 7 jours et à évoqué sa vie loin des tournages et des caméras pendant plusieurs années. Un chemin qu'elle a choisi de prendre au moment où son premier enfant, Solal (15 ans), est venu au monde.

"Je ne sais pas si c'est de la pudeur, mais il ne regarde pas ce que je fais. Je ne suis même pas sûre qu'il me voie comme une comédienne, vu que j'ai mis ma carrière entre parenthèses quand il est arrivé. Je me contentais de faire du théâtre avec mon ex-mari (Philippe Lellouche), à ce moment-là. Du coup, pour lui, l'artiste, c'était son papa. Par ailleurs, Solal et sa soeur Sharlie (7 ans) ont été protégés de la folie médiatique dont j'ai fait l'objet plus jeune", raconte-t-elle à l'hebdomadaire.

En effet, Vanessa Demouy a connu le succès à l'âge de 19 ans, alors qu'elle débutait sa carrière de comédienne dans la série Classe mannequin aux côtés notamment de Laurent Laffite et Thomas Jouannet. Près de vingt-cinq ans plus tard, la partenaire d'Ingrid Chauvin dans Demain nous appartient a renoué avec son public qui ne l'a jamais oubliée. Une renaissance qui lui permet de voir l'avenir d'un bon oeil : "Radieux si je me fie aux rôles denses que l'on me propose pour les prochains mois, même si je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je sens aussi beaucoup de gentillesse, une bulle d'amour que l'on m'envoie après la période un peu trouble que je viens de passer."

Séparée depuis septembre 2017 de Philippe Lellouche, avec qui elle formait un couple passionné depuis plus de quinze ans, Vanessa Demouy a connu une période sombre. Mais aujourd'hui, elle apparaît sereine avec l'envie d'aller de l'avant : "Ce n'est pas parce que l'on chute une fois qu'il faut s'arrêter d'aimer. Il y a eu un accident. C'est plus ou moins long ou douloureux à cicatriser, mais on se relève."

L'intégralité de l'interview de Vanessa Demouy est à retrouver dans Télé 7 jours, du 21 au 27 juillet 2018.