Vanessa Paradis : Ce qu'elle a en commun avec son amoureux Samuel Benchetrit

Vanessa Paradis est sur un nuage de bonheur, grâce à l'homme qu'elle aime et qu'elle a épousé il y a bientôt un an, après leur rencontre sur le tournage du film Chien. L'amour qui la nourrit ne se limite pas à celui de son époux, loin de là, il lui vient de toute sa famille. Ses enfants, Jack et Lily-Rose, nés de sa relation avec Johnny Depp évidemment et qu'elle retrouve quand elle est à Los Angeles. C'est là qu'elle a enregistré son album : "Là-bas, je suis proche de mes enfants, mais loin de tout. Ce qui me permet d'être extrêmement concentrée." Ses parents ont toujours été ses piliers et c'est à son père, décédé il y a deux ans, qu'elle a dédié son disque. Les paroles de l'interprète de Ces mots simples sur cette thématique sont profondément émouvants dans son entretien pour Madame Figaro : "L'amour. C'est lui qui nous éclaire. C'est ce qu'il y a de plus fort au monde."