Véronique (Les 12 Coups de midi) : Pourquoi elle a participé au jeu

Choc et grosse surprise dans Les 12 Coup de midi (TF1). Samedi 21 juillet 2018, Véronique a été éliminée après 100 participations par un candidat prénommé Antoine. Une grosse déception pour l'ancienne guichetière de La Poste, âgée de 55 ans.

Elle peut toutefois se consoler en se disant qu'elle a atteint son objectif premier qui était de rembourser la voiture de son époux Olivier, atteint d'une maladie génétique qui touche le système nerveux, principalement les membres inférieurs. "J'ai participé à l'émission pour pouvoir rembourser la voiture de mon mari. Fin 2017, il avait acheté une voiture adaptée à son handicap [il se déplace en fauteuil électrique, NDLR] mais elle a coûté plus de 35 000 euros. Dès les premières émissions, j'ai pu la rembourser donc j'étais très heureuse et puis après, on se met à espérer pour aller le plus loin possible", a-t-elle confié à nos confrères de Télé Star.

Véronique en a ensuite dit un peu plus sur la maladie de son mari : "Il est atteint d'une maladie génétique appelée adrénomyéloneuropathie. C'est une maladie dégénérative qui détruit progressivement la myéline qui est la gaine des nerfs. Lorsque j'ai connu mon mari il y a une vingtaine d'années, il boitillait un peu puis il s'est retrouvé avec une béquille et pendant 5-6 ans il était en fauteuil roulant. Il y a environ un mois, on lui a diagnostiqué une tendinite à l'épaule droite, du coup il est désormais en fauteuil électrique."

Le quotidien est donc parfois difficile pour les parents de Nicolas (16 ans) et Angélique (15 ans). Quand leur ascenseur tombe en panne par exemple. Mais les tourtereaux sont soudés et ne comptent pas se laisser abattre. Avec ses gains, Véronique et Olivier espèrent trouver une maison de plain-pied. "Nous nous sommes rencontrés il y a une vingtaine d'années et nous étions des collègues de travail à La Poste mais je n'en dirais pas plus", a-t-elle conclu le sujet.