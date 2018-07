Victor Mercier (Top Chef 2018) : Le terrible secret que sa maman lui a caché

Soulagé, Victor Mercier vient de révéler l'un de ses secrets personnels à ses fans, sur Instagram. Le finaliste de Top Chef 2018 (M6) a annoncé à ses abonnés que sa maman venait de terminer son traitement contre son cancer du sein.

Dans un premier temps, le beau brun a dévoilé comment il avait appris la maladie de sa maman : "Donc voici ma maman. Il y a quelques mois, je sentais que ça n'allait pas mais impossible de lui tirer les vers du nez. Je me qualifie pour la finale de Top Chef, vais boire une coupe de champagne. Je la sens triste. Elle finit par m'annoncer qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein, qu'elle s'est déjà faite opérer pendant le tournage de l'émission. Elle me l'a caché pendant toute la durée du tournage, pour ne pas que je me déconcentre, tellement elle croyait en moi. Elle faisait ma plonge quand je m'énervais en cuisine à faire mes essais."

Elle a en effet tout fait pour que sa maladie n'ait pas d'impact sur sa participation à l'émission culinaire de M6 ou dans sa vie : "Elle a entamé sa chimio pendant tous mes entraînements pour la finale, continuait à travailler (ses collaborateurs n'y ont vu que du feu). Ça a été ma motivation. Il y a quelques jours, elle a finit sa radiothérapie, le traitement est donc terminé, et elle a retiré sa perruque. 'J'avais parié que si les bleus gagnaient, je me rasais la tête'... Voilà ce qu'elle dit aux gens. Voilà la force de caractère qu'elle a. Il n'y a pas que ma mère, il y a des centaines de femmes, des milliers, qui se battent contre la maladie..."

Afin de les soutenir, Victor Mercier a décidé de s'engager auprès de la fondation Octobre Rose qui soutient la recherche et l'innovation en matière de santé.