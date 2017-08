Victoria et Silvia de Suède: Mère et fille de mariage à Majorque, très élégantes

Cet été, Majorque est plus royale que jamais ! Outre la présence habituelle du roi Felipe VI d'Espagne et de sa famille au sens large (non seulement son épouse Letizia et leurs filles Leonor et Sofia, mais aussi sa mère la reine Sofia, sa soeur l'infante Elena et ses six neveux et nièces, enfants d'Elena et de l'infante Cristina), l'île des Baléares a vu passer Pierre Casiraghi, neveu du prince Albert II de Monaco, le temps de la Copa del Rey, ainsi que... la reine Silvia et la princesse héritière Victoria de Suède.

L'épouse et la fille aînée du roi Carl XVI Gustaf de Suède ne pouvaient d'ailleurs guère passer inaperçues, très élégantes à La Seu, la monumentale cathédrale de Palma de Majorque, parmi la centaine d'invités du mariage d'Helena Sommerlath. Nièce de la reine Silvia (née Sommerlath), la jeune femme a épousé lundi 7 août 2017 son compagnon Ian Martin au cours d'une cérémonie luthérienne d'une heure conduite par Heike Stijohann, femme de foi germanophone.

Si la noce bénéficiait d'un certain service d'ordre, des badauds, attirés par l'événement, n'ont pas manqué de s'arrêter pour apercevoir les mariés et observer le très chic cortège. Certains auront peut-être reconnu l'héritière du trône de Suède, qui les a volontiers salués avant de s'engouffrer avec sa mère dans la voiture les menant vers la réception qui avait lieu ensuite. La princesse a même répondu aux compliments louant sa beauté par un merci dans la langue de Don Quichotte, "gracias", confirmant au passage son goût pour l'Espagne, où elle a déjà séjourné notamment en 2012 et 2013, à Marbella et Cabo de Gata, en Andalousie.

Juste avant de célébrer en grande pompe son 40e anniversaire en Suède le 14 juillet, la princesse Victoria était déjà le mois dernier de mariage à l'étranger : avec ses parents, elle était allée assister à Florence à celui d'Astrid Bernadotte, filleule du roi Carl XVI Gustaf de Suède, et Filippo Bruti Liberati.

La famille royale scandinave se prépare par ailleurs à un autre nouvel événement : la naissance toute prochaine du second enfant du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, laquelle vient d'entamer son congé maternité après une dernière mission officielle.