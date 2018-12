Zaz : La vente de sa robe pour le Téléthon fait un four...

Alors que Jenifer vient de s'associer à eBay pour mettre en vente plusieurs pièces de son dressing afin de soutenir une association, sa consoeur Zaz fait la même démarche mais en faveur du Téléthon, qui se tiendra les 7 et 8 décembre prochains. C'est Pascal Obispo qui est le parrain de cette nouvelle édition.

Plusieurs artistes ont mis en vente des objets personnels, disponibles aux enchères sur le site de la maison Drouot et la vente se tient jusqu'au dimanche 9 décembre. Le lot 40 est une robe de la marque Les Petites Mains et elle appartient à la chanteuse Zaz. Il s'agit d'une robe composée d'un bustier brodé de sequins de couleur cuivre, d'une jupe garnie de fil de passementerie gris, emmanchures et côtés ornés de plumes colorées. Cette robe est issue de la tournée Recto Verso et on la voit ainsi dans le DVD Sur la route. "Robe chère à Zaz, qui lui rappelle la tournée de 2015 à travers le monde. Zaz est ravie que la vente de cette robe bénéficie au Téléthon, tout plein d'émotions associées à ce geste", affirme Drouot. Problème : alors qu'il reste encore deux jours, l'enchère reste pour l'heure bloquée à... 28 euros !

Parmi les autres lots, on retrouve par exemple des gants du boxeur Tony Yoka, un chapeau du chanteur Soprano, une guitare du chanteur Vianney, le double-disque de diamant de Mon pays c'est l'amour le dernier disque de Johnny Hallyday ou encore un maillot du footballeur Cristiano Ronaldo. À noter que l'on retrouve aussi une oeuvre de Richard Orlinski, pour l'heure affichée à 23 500 euros !

Cette nouvelle édition du Téléthon sera un peu particulière en raison des troubles qui agitent la France et particulièrement Paris. France Télévisions va rapatrier en intérieur les plateaux parisiens du traditionnel Téléthon qui a lieu ce week-end, en prévision des nouveaux rassemblements attendus de Gilets jaunes dans la capitale. "Pour des raisons de sécurité", le groupe "assurera les 30 heures du Téléthon en direct des studios de France Télévisions en région parisienne", a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. Le groupe audiovisuel public avait monté deux grandes bulles sur la place de la Concorde, au pied des Champs-Élysées. Par crainte d'éventuels débordements, la décision a donc été prise de revenir à un dispositif plus classique en studio.

Thomas Montet