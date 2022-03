"Ah mais pardon !" : Muriel Robin face à un moment de malaise dans C à vous

Parmi les prochains projets de Muriel Robin, le film En corps de Cédric Klapisch, en salles le 30 mars. L'humoriste était donc avec le réalisateur et Marion Barbeau, comédienne, sur le plateau de C à Vous face à Anne-Elisabeth Lemoine et les chroniqueurs Patrick Cohen, Mohamed Bouhafsi et Pierre Lescure. Ce dernier s'est d'ailleurs étendu sur la suite de la carrière de Muriel Robin, évoquant ses retrouvailles pour l'anniversaire des 25 ans de son trio avec Michèle Laroque et Pierre Palmade, bien connus pour Ils s'aiment et Ils se sont aimés : "Cette année, vous préparez la fête des 25 ans avec des couples inédits", a-t-il lancé à l'invitée. Sauf que visiblement, Muriel Robin n'était pas au courant de faire partie d'une nouvelle aventure du genre.

La femme d'Anne Le Nen a fait part de sa surprise face aux propos de Pierre Lescure : "Ah bon ? Bah écoutez, je suis ravie de l'apprendre !" Conscient d'avoir peut-être fait une boulette, le chroniqueur a tenté de se rattraper en indiquant que l'information était pourtant sûre grâce à une affiche qu'on leur avait communiquée pour l'émission : "On a même vu des photos de casting. Vous seriez au bras de Pierre Arditi..." Du côté de Muriel Robin, c'était toujours l'incompréhension : "Mais d'où ça sort ? C'est vrai ? En tout cas nous, on n'en parle pas du tout. Je vous le dis tout de suite, je ne le ferai pas. On a fait les vingt ans, si on commence à fêter tous les cinq ans, on risque de créer une petite lassitude, c'est drôle. Cette information est bizarre".

Face au bégaiement de son interlocuteur, perturbé à l'idée de s'être trompé, Muriel Robin a réfléchi et a fini par revenir sur le sujet. Et fort heureusement, c'est elle qui a finalement fait une petite erreur : "Ah mais alors attendez, je peux revoir l'affiche ? Ça y est, je sais ce que c'est ! Non, ce n'est pas sur scène. C'est un film". Ce que Pierre Lescure avait annoncé depuis le début. Et ce film a même un titre, Ils s'aiment (ou presque). Le Parisien avait révélé l'information en octobre dernier, indiquant que le film serait diffusé sur TF1 et que de nombreuses personnalités sont au casting : Arnaud Ducret, Audrey Fleurot, François Berléand, Julie Depardieu, Line Renaud, Anne Le Nen, Frédérique Bel, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Tom Villa, Elie Semoun...

Consciente d'avoir été à l'origine de ce petit moment de flottement pour rien, Muriel Robin s'est confondue en excuses : "Ah mais pardon! J'ai mal entendu, vous êtes passé quand même un peu pour..." L'espace d'une seconde, Pierre Lescure n'a pas dû aimer Muriel Robin du tout !