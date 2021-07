Muriel Robin et Anne Le Nen mariées : leur coup de foudre "instantané"

C'est une soirée à ne pas louper que propose France 3 ce vendredi 9 juillet. La chaîne du service public rend un vibrant hommage à tous ceux qui nous ont fait rire ces dernières décennies dans 70 ans de duos comiques. Ils seront tous là, de Coluche à Laurent Gerra en passant par Didier Bourdon et Michèle Laroque. Tous ceux qui ont accompagné nos soirées et nous ont fait rire pendant des heures avec leurs sketchs plus drôles les uns que les autres seront présents. Parmi les stars que vous aurez la chance de voir, Muriel Robin, 65 ans, figure en bonne place dans les panthéons des plus grands humoristes des dernières décennies.

Celle qui a eu le malheur de voir partir un proche récemment est présente dans la paysage audiovisuel français depuis plus de trente ans et ses débuts dans la mythique émission La Classe. Si sa carrière a souvent été très exposée, Muriel Robin s'est souvent faite discrète sur sa vie amoureuse. En couple depuis de nombreuses années avec Anne Le Nen, les deux femmes se sont pacsées en 2009.

Leur rencontre a eu lieu trois ans avant, lors d'un dîner chez des amis en commun. Une rencontre dont se souvient encore parfaitement Anne. "J'ai tout de suite ressenti Muriel comme un membre de la famille. Quelque chose de fort nous a liées instan­­ta­­né­­ment", avoue-t-elle dans l'émission Vivement dimanche, sur France 2.

Une rencontre qui va bouleverser les deux femmes, alors qu'elles ne sont pas vraiment prêtes émotionnellement comme l'explique l'actrice de 49 ans. "Pourtant, à cette période, je voulais vivre et construire avec un homme. Je n'étais pas encline à une relation avec une femme. Muriel non plus, d'ailleurs", se souvient-elle.

Finalement les deux femmes vivent une très belle histoire ensemble et n'hésitent pas à se montrer lors d'évènements sportifs très populaires. Elles ont d'ailleurs décidé de se marier en février dernier et elles viennent d'accueillir un petit nouveau dans leur famille.

Retrouvez Muriel Robin ce vendredi 9 juillet à 21h05 dans 70 ans de duos comiques sur France 3.