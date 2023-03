"Bienvenue chez les Karda-Court !" : Camille Lacourt alerte sa fille Jazz sur les dangers des réseaux sociaux

Avec plus de 130 000 abonnés sur Instagram, Camille Lacourt fait partie des sportifs français les plus populaires et les plus suivis dans le monde de la natation. Il faut dire que l'ancien nageur de 37 ans a beaucoup d'atouts pour attirer les abonnés. Beau gosse, le natif de Narbonne se montre très actif sur les réseaux sociaux, où il aime bien partager des moments de vie avec sa communauté. Il le fait d'autant plus que sa compagne, Alice Detollenaere, est elle aussi très présente sur Instagram et le couple aime bien partager des moments de vie, que ce soit à deux, mais également avec leur adorable fils, Marius (1 an et demi).

Installés à Marseille depuis le mois de septembre dernier, les deux tourtereaux profitent à fond de leur nouvelle ville, eux qui ont longtemps vécu en région parisienne. Avant d'être avec l'ancienne Miss Bourgogne, Camille Lacourt a partagé pendant plusieurs années la vie de Valérie Bègue. Avec la Miss France 2007, il a eu une fille, Jazz (10 ans), qui vit avec sa mère, mais se rend régulièrement chez son père lors des vacances scolaires, ce qui est le cas en ce moment. L'ancien nageur en a d'ailleurs profité pour sensibiliser sa fille aux dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux pour les enfants.

On a expliqué à ma fille à quel point les réseaux sociaux n'étaient pas le reflet de la vérité

Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), le papa au grand coeur a expliqué qu'il venait d'avoir une discussion avec Jazz à ce propos. "Ce soir, on a expliqué à ma fille à quel point les réseaux sociaux n'étaient pas le reflet de la vérité et comment les photos peuvent être retouchées", raconte-t-il en partageant une photo de lui et Alice. Dans la story suivante, il montre sa façon astucieuse dont il a mis en pratique les conseils prodigués à Jazz. "Pour ça, rien de mieux que la démonstration : Bienvenue chez les Karda-Court !", s'exclame-t-il. Sur la même photo que la précédente, Camille Lacourt a appliqué un filtre afin de rendre au visage sa compagne et au sien des traits parfaits.

Une bonne façon de passer de la théorie à la pratique ! Camille Lacourt montre également qu'il est un papa attentif et conscient des dangers que peuvent présenter les réseaux sociaux pour les enfants.