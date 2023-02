Camille Lacourt : Week-end en tête-à-tête avec sa fille, photos de Jazz qui profite pleinement de son papa

Camille Lacourt est un homme heureux. Et pour cause, l'ancien nageur est l'heureux papa de deux beaux enfants : Jazz, née le 20 octobre 2012, fruit de ses amours avec Valérie Bègue et un petit Marius, né en 2021, qui fait le bonheur de son actuelle compagne Alice Detollenaere.

Les deux tourtereaux vivent aujourd'hui à Marseille loin de la capitale. Un changement de vie qui avait été nécessaire pour le couple. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", avait expliqué la maman de Marius sur Instagram. Mais de temps en temps, le papa s'offre un petit week-end parisien.

Retrouver sa vie d'avant à Paris, en bonne compagnie

En effet, ce samedi 25 février 2023, Camille Lacourt a publié des photos attendrissantes de son séjour dans la capitale avec sa fille Jazz. Et une chose est sûre, la fillette a bien grandi.

Prise en photo de dos, on peut voir ses magnifiques cheveux bruns mais aussi sa grande taille. "Un petit week-end parisien en tête à tête avec mon amour de fille. C'est important de profiter de tels moments", écrit Camille Lacourt en légende. Une jolie preuve d'amour du papa pour sa fille, qu'il couvre de bonheur.