Diaporama : Camille Lacourt : Week-end en tête-à-tête avec sa fille, photos de Jazz qui profite pleinement de son papa

1 / 16 Camille Lacourt : Week-end en tête-à-tête avec sa fille, photos de Jazz qui profite pleinement de son papa

2 / 16 Camille Lacourt - Lancement du programme estival "Savoir nager" à la piscine de Villetaneuse. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage © BestImage, Federico Pestellini

3 / 16 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - Hotel Peninsula poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de la campagne annuelle mondiale Octobre Rose avec la soirée de gala au profit de l'association "Europa Donna France". Paris, le 29 septembre 2022 © Christophe Clovis-Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Clovis-Bellak

4 / 16 Camille Lacourt a passé un moment complice avec sa fille Jazz. Très heureux le papa a dévoilé des clichés où on peut voir que sa fille a bien grandi. © Instagram, Camille Lacourt

5 / 16 Camille Lacourt a passé un moment complice avec sa fille Jazz. Très heureux le papa a dévoilé des clichés où on peut voir que sa fille a bien grandi. © Instagram, Camille Lacourt

6 / 16 Camille Lacourt a passé un moment complice avec sa fille Jazz. Très heureux le papa a dévoilé des clichés où on peut voir que sa fille a bien grandi. © Instagram, Camille Lacourt

7 / 16 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - De nombreuses personnalités sont venues assister au dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé intégrative au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022. L'institut Rafaël est le 1er centre européen de santé intégrative qui accompagne, gratuitement les patients et leurs aidants, pendant et après le cancer, avec un déploiement sur les maladies chroniques au travers d'un programme dédié. Depuis son ouverture, début 2019, l'institut a accueilli 3200 patients, offert et évalué 52.000 soins. L'appel aux dons qui a eu lieu lors du 4e dîner de Gala annuel,le 8 novembre 22, permettra de pérenniser la gratuité des soins pour des centaines de patients pour l'année à venir." © Jacques Bensoussan / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

8 / 16 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - De nombreuses personnalités sont venues assister au dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé intégrative au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022. L'institut Rafaël est le 1er centre européen de santé intégrative qui accompagne, gratuitement les patients et leurs aidants, pendant et après le cancer, avec un déploiement sur les maladies chroniques au travers d'un programme dédié. Depuis son ouverture, début 2019, l'institut a accueilli 3200 patients, offert et évalué 52.000 soins. L'appel aux dons qui a eu lieu lors du 4e dîner de Gala annuel,le 8 novembre 22, permettra de pérenniser la gratuité des soins pour des centaines de patients pour l'année à venir." © Jacques Bensoussan / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

9 / 16 Exclusif - Le nageur Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris le 13 décembre 2021. © Erez Lichtfeld / Bestimage © BestImage, Erez Lichtfeld

10 / 16 Exclusif - Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - Hotel Peninsula poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de la campagne annuelle mondiale Octobre Rose avec la soirée de gala au profit de l'association "Europa Donna France". Paris, le 29 septembre 2022 © Christophe Clovis-Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Clovis-Bellak

11 / 16 Camille Lacourt et son ex-femme femme Valérie Bègue sont les parrain et marraine du 10ème anniversaire du partenariat entre Pampers et l'Unicef pour le vaccin des enfants contre le tétanos. Paris, le 13 novembre 2015 © BestImage, VEEREN

12 / 16 Exclusif - Vincent Pimont (directeur général du Peninsula Paris Hotel), Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere - Hotel Peninsula poursuit son engagement dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de la campagne annuelle mondiale Octobre Rose avec la soirée de gala au profit de l'association "Europa Donna France". Paris, le 29 septembre 2022 © Christophe Clovis-Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Clovis-Bellak

13 / 16 Exclusif - Alice Detollenaere et Camille Lacourt, parents heureux, profitent de leur lenfant lors d'un appel Facetime - Backstage du défilé des 30 ans de l'Association "Ruban rose" à l'occasion d'octobre rose 2022 la campagne du mois de sensibilisation au cancer du sein en marge de la Fashion Week De Paris (PFW), au Trocadéro à Paris, France, le 1 octobre 2022. Pour lancer sa campagne de sensibilisation à l'occasion d'Octobre Rose 2022, l'Association Ruban Rose réunira, samedi 1er octobre 2022 à Paris un collectif de 30 femmes touchées personnellement par la maladie. Trois d'entre elles, dont l'identité sera révélée lors de l'événement, sont des personnalités connues du grand public. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

14 / 16 Camille Lacourt et son ex-femme Valérie Bègue sont les parrain et marraine du 10ème anniversaire du partenariat entre Pampers et l'Unicef pour le vaccin des enfants contre le tétanos. Paris, le 13 novembre 2015 © BestImage, VEEREN

15 / 16 Camille Lacourt et son ex-femme Valérie Bègue sont les parrain et marraine du 10ème anniversaire du partenariat entre Pampers et l'Unicef pour le vaccin des enfants contre le tétanos. Paris, le 13 novembre 2015 © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE