"Bienvenue miss" : Christophe Dechavanne présente "la nouvelle arrivée" dans sa famille

Ses abonnés, heureux pour lui, ont cherché à en savoir plus sur l'adorable animal et notamment d'où il venait. Pour le moment Christophe Dechavanne n'a pas répondu.

L'homme de télévision a en tout cas retrouvé le sourire. Pour rappel, en juin 2020, il avait dû faire face à la mort de son animal de compagnie. "J'espère qu'ils ont une piscine là haut ! Salut mon poto, tu vas me manquer, ⁦Adeck", avait-il indiqué sur Twitter. Puis, un an et deux mois plus tard, il avait annoncé la disparition de son autre chien : "Bon voilà... ce n'était pas du tout prévu.. mais alors pas du tout ! J'ai eu un accident et donc me voilà partie rejoindre #Adeck ailleurs... J'ai surpris tout le monde à la maison. Ils sont abasourdis de chagrin. Je m'appelais #Hello. Je vous embrasse." Ironie du sort, son toutou est décédé à la date de la Journée mondiale du chien.