"Bravo les amoureux !" : Deux candidats de Koh-Lanta en couple, une aventurière confirme pour eux

Rappelons que Louana a été éliminée en cours d'aventure, tandis que Bastien s'était hissé jusqu'en finale, aux côtés de Jean-Charles, Géraldine et François. Géraldine avait remporté les poteaux et avait choisi François, qui avait lui-même choisi Bastien pour l'accompagner face au jury final. Lors d'un direct sur TF1 au mois de juin dernier, c'est finalement François et Bastien qui ont gagné l'aventure.



Louana et Bastien sont loin d'être une exception. Avant eux, d'autres couples se sont formés grâce à l'émission, dont Jesta Hillmann et Benoît Assadi, Candice et Jérémy, Mathilde et Romain, Alix et Mathieu ou encore Myriam et Thomas. Et tous sont encore ensemble aujourd'hui ! Plus récemment, on apprenait que Marie et Colin avaient eux aussi succombé à l'appel de l'amour.