"C'est avec regret..." : Marrakech du rire, le grand show de Jamel Debbouze reporté

"Jamel Debbouze et toutes les équipes du Festival tiennent à remercier le public pour sa fidélité", conclut le communiqué de presse, suscitant de nombreuses déceptions parmi les amateurs du rire. Depuis plus de dix ans, la star franco-marocaine Jamel Debbouze a réussi à concilier ses deux amours, la France et le Maroc. L'an dernier, ce sont près de trois millions de téléspectateurs qui avait suivi la diffusion du show le 19 juillet dernier sur M6, un beau record.

L'an dernier, l'acteur et producteur Jamel Debbouze avait assisté à cette manifestation avec son épouse, Mélissa Theuriau, mère de ses enfants Léon et Lila, femme de sa vie qu'il a épousée en 2008. Il est surtout monté sur scène avec les nombreuses et les nombreux invités, venus se frotter au difficile, rigoureux public de Marrakech, composé de 3500 spectateurs. Sont donc venus interpréter leurs sketchs, sur les planches du palais Baddi, Ahmed Sylla, Kev Adams, Camille Lellouche enceinte, Caroline Vigneau, Jarry, Wali Dia, Paul Mirabel, Michaël Youn...

On espère le retour de beau festival très vite !