"C'est bizarre pour moi" : Simon Porte Jacquemus, sur son mari et leur vie "en zigzag" dans le Sud

Le samedi 27 août dernier, Simon Porte Jacquemus unissait sa vie à Marco Maestri durant une cérémonie à en mettre pleins les yeux. En effet, c'est devant un parterre de célébrités, que le styliste français a enfin pu dire "oui" à son compagnon. C'est à Charleval, un village du Midi, que le couple a organisé son union. Un lieu cher au coeur du styliste. "C'est le village de mon enfance. Mon papa vient de Charleval, maman de Mallemort, juste à côté. J'ai grandi dans un petit hameau au coeur de cette Provence. Je voulais un mariage en plein air sur la place de la mairie. De toute façon, nous ne pouvions pas tous entrer : 240 invités. (...) Mon grand-père avait l'angoisse qu'on nous jette des tomates, parce que gays. Mais il n'y a eu que de l'amour. Grandir dans un petit village quand on est gay... Ça m'a fait tellement de bien de ressentir tout cet amour, que ce village célèbre un couple gay. C'était beau et c'est important", confiait-il à Vogue.

Simon Porte Jacquemus revient sur des "périodes" plus compliquées

Désormais, Simon Porte Jacquemus est marié. Un statut qui lui fait tout drôle comme les auditeurs du podcast de Lena Situations , intitulé Canapé Six Place, ont pu entendre. En effet, le fondateur de la marque Jacquemus s'est laissé aller à quelques confidences au sujet de sa vie privée, qu'il passe souvent dans le Sud de la France. Une attache à ses racines, fondamentales pour lui : "J'ai eu des périodes où je me suis moins senti", confie-t-il. Ainsi, il s'autorise à prendre du temps pour lui et son couple. "Il faut s'amuser dans son quotidien. Enfin, je pense qu'il y a certaines légèreté aussi à prendre. Mais ça, c'est un caractère. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans le Sud 24h/24".