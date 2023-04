Diaporama : "C'est bizarre pour moi" : Simon Porte Jacquemus, sur son mari et leur vie "en zigzag" dans le Sud

1 / 25 "C'est bizarre pour moi" : Simon Porte Jacquemus, sur son mari et leur vie "en zigzag" dans le Sud

Simon Porte Jacquemus a uni sa vie à Marco Maestri durant une cérémonie à en mettre pleins les yeux.

En effet, le fondateur de la marque Jacquemus s'est laissé aller à quelques confidences au sujet de sa vie privée, qu'il passe souvent dans le Sud de la France.

Désormais marié, le styliste a bien du mal avec ce nouveau statut comme les auditeurs du podcast de Léna Situations, intitulé Canapé Six Place, ont pu entendre.

Une attache à ses racines, fondamentales pour lui : "J'ai eu des périodes où je me suis moins senti", confie-t-il. Ainsi, il s'autorise à prendre du temps pour lui et son couple.

"Il faut s'amuser dans son quotidien. Enfin, je pense qu'il y a certaines légèreté aussi à prendre. Mais ça, c'est un caractère. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans le Sud 24h/24".

"J'ai tellement de monde dans la journée, tellement de rendez-vous. C'est tellement genre en zigzag, ma vie que oui avec mon mari maintenant...", déclare-t-il, ne pouvant pas terminer sa phrase... "Je dis mon mari non mais c'est bizarre pour moi"

Simon Porte Jacquemus durant le défilé "Le Papier" la collection automne hiver 2022-2023 de Simon Porte Jacquemus aux Salin de Giraud à Arles, le 27 juin 2022. Après Hawaï en mars dernier, Jacquemus est de retour en Provence, sa terre natale.

