"C'est déchirant" : Jean-Marc Généreux revient sur son départ de Danse avec les stars (EXCLU)

Cette année, dans Danse avec les stars, c'est la première fois que Jean-Marc Généreux manque à l'appel. Le juré emblématique de l'émission a en effet décidé de quitter le navire après la saison anniversaire diffusée en 2019 sur TF1. Jean-Marc Généreux a par la suite rapidement basculé sur France 2 pour animer Spectaculaire, dont la deuxième édition débarque le 30 octobre prochain. Un grand changement dans sa vie professionnelle qui ne l'empêche pas d'être attentif aux nouveautés de Danses avec les stars. Pour Purepeople.com, il partage son avis et revient sur les raisons de son départ.

Regrettez-vous d'avoir quitté Danse avec les stars ?

Ça aurait été impossible d'y participer cette année avec ma fille de 22 ans, lourdement handicapée. C'est déchirant mais c'est un choix familial et je ne pouvais pas choisir mon travail. Parce que Francesca est avec nous à la maison 7 jours sur 7, 24h sur 24. Avant, elle était prise en charge du lundi au vendredi, mais c'est terminé depuis la pandémie, il n'y a plus de service.

Que pensez-vous de la nouvelle saison saison et des nouvelles règles ?

Ça se consomme bien et puis le casting est génial. C'est un panorama de personnalités complètement différentes. On est sur un très bon délire. La preuve, les jeunes sont au rendez-vous. Je veux que ce programme continue, on a besoin de la danse à la télé. Il y a un énorme défi et rien n'est facile dans l'émission. Tout repose sur les danseurs professionnels, chapeau bas à eux, chapeau bas à Camille Combal qui donne la banane, à Karine Ferri qui reprend le relais le soir et au jury qui est fun et diversifié. Il y a le pilier, Chris Marques qui continue de faire son bon travail. Denitsa Ikonomova est merveilleuse, c'était à prévoir, il n'y a pas de surprise là (rires). François Alu va chercher cette dimension du spectacle et c'est un grand créateur et artiste. Et Jean-Paul Gaultier a déjà été metteur en scène et est un grand couturier... N'en jetez plus, la salle est pleine !

Etes-vous toujours en contact avec l'équipe de l'émission ? Dont Chris Marques, Denitsa Ikonomova...

Pas beaucoup parce que je suis très occupé et puis, je sais ce que c'est Danse avec les stars, c'est une explosion qui dure trois mois, voire quatre mois. Donc ils n'ont pas le temps non plus. C'est une course contre la montre. On n'a pas le temps de faire du social. C'est sûr qu'avec Chris on s'envoie des textos, c'est quelqu'un avec qui je vais rester connecté probablement toute ma vie. C'est comme avec Denitsa, Christian Millette...

En parallèle, vous travaillez pour les émissions québécoises Révolution et So You Think You Can Dance. Vous devez avoir un emploi du temps très chargé !

Oui mais j'ai une famille fabuleuse qui m'aide et beaucoup de choses se passent pour moi au Canada. C'est plus facile à gérer parce que je peux revenir à la maison, donner un coup de main à ma femme, chose que je ne pouvais pas faire ces dix dernières années. Ce qui est bien avec Spectaculaire, c'est que je viens en France pour à peu près dix jours, on tourne deux numéros et boom je reviens. Mais, Danse avec les stars, c'était 3 ou 4 mois sur place. Quand je revenais à la maison, ce n'était que pour 24h parfois.

