"C'est difficile d'en parler" : Shakira, en plein divorce avec Gérard Piqué, brise le silence

Le 4 juin dernier,Shakira et Gérard Piqué annonçaient officiellement leur séparation après douze ans de relation dans une déclaration commune à l'agence EFE, l'équivalent de l'AFP espagnol. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants (Milan et Sasha), qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension", pouvait-on lire dans ce communiqué.

Aujourd'hui, c'est la première fois depuis cette révélation choc que la star colombienne prend la parole. "C'est vraiment difficile d'en parler personnellement, d'autant plus que c'est la première fois que j'aborde cette situation dans une interview", explique-t-elle à la version américaine du magazine ELLE, dont elle fait la couverture. "Je suis resté silencieuse et j'ai juste essayé de tout assimiler. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je suis encore en train de vivre ça (procédure de divorce en cours, ndlr), et parce que je suis sous les yeux du public et parce que notre séparation n'est pas une séparation normale. Et donc ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile"', poursuit-elle.