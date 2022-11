"C'est évident qu'il y a eu des tensions" : Louis (Star Academy) en dit plus sur les coulisses au château (EXCLU)

Le 15 octobre 2022, Louis a été révélé au grand public dans la Star Academy 2022. Le jeune homme a très vite séduit le public et au sein du château, il a fait un parcours sans faute. Pour preuve, il a échappé à toutes les nominations. Malheureusement, il a été éliminé au cours de la finale avec Léa. Malgré tout, il se félicite de ressortir grandi de cette belle expérience. Auprès de Purepeople, il a évoqué sa vie au sein du château de Dammarie-les-Lys.

A leur sortie, nombreux sont les candidats à avoir dit que tout le monde était en couple et que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour. C'est votre cas ?

Non, je ne suis pas en couple.

Quelqu'un aurait-il pu vous plaire ?

Pas forcément. Vu qu'on était tous soudés, on n'avait pas la tête à ça. J'étais là pour m'amuser avec des copains, chanter et apprendre.

Comment s'est passée la vie en communauté pour vous ?

J'avais très peur de la vie en communauté, car je suis assez timide. Au final, je me suis retrouvé avec un groupe très sain, avec des gens géniaux. Ça a beaucoup aidé au fait que je me sente très bien dans l'aventure.

Y-a-t-il eu des embrouilles entre candidats au sein du château ?

C'est évident qu'il y a eu des tensions, on est humains. Mais c'était vraiment minime. Tout le monde était bienveillant. Après il y avait plus ou moins d'affinités entre les candidats, mais tout le monde était génial. Je suis très content de notre équipe.

Enola a indiqué son souhait d'emménager avec vous, qu'en pensez-vous ?

Je ne suis pas du tout contre. Les opportunités se trouvent beaucoup sur Paris. Et moi qui vit dans ma campagne, ça va être compliqué de faire souvent des aller-retours. Donc je garde mon pied-à-terre dans ma campagne parce que j'y suis bien. Mais c'est avec grand plaisir que je ferais une coloc' avec Enola sur Paris. On en parle au premier degré. C'est possible que dans les semaines ou les mois qui suivent, vous nous retrouverez ensemble dans Paris.

Appréhendez-vous cette nouvelle notoriété ?

Beaucoup de gens étaient étonnés que je disparaisse totalement dimanche. Je ne suis pas apparu sur les réseaux sociaux car je me suis directement tourné vers ma famille. Ensuite, j'ai commencé petit-à-petit à regarder les réseaux sociaux. Ca m'a un peu effrayé de voir autant de gens me suivre et me soutenir. Je suis passé de 70 abonnés à plus de 100 000. Voir cette évolution en seulement six semaines, de savoir qu'il y a autant de gens qui me suivent et me soutiennent, c'est incroyable. Mais ça m'a mis un peu la pression. J'ai vu que tout n'était que de l'amour. Je me sens bien de voir que les gens qui me suivent sont bienveillants. Je leur dis merci et j'ai hâte de les rencontrer.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeole.com.