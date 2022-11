Louis (Star Academy) harcelé et mal dans son corps, ses tristes confidences (EXCLU)

L'aventure Star Academy est officiellement terminée depuis le 26 novembre 2022. À l'issue de la finale, diffusée en direct sur TF1, c'est Anisha qui a été sacrée grande gagnante de cette saison. Louis, lui, a malheureusement été éliminé en cours d'émission avec Léa. Quelques jours après la fin de cette belle expérience, le charmant blond de 20 ans a répondu aux questions de Purepeople.

Que s'est-il passé en coulisses juste après votre élimination ?

On a fait une petite interview concernant notre parcours. J'ai dit que j'étais super fier de nous tous et que je n'avais aucun regret. Ensuite, j'ai pu retrouver ma famille et parler avec eux pendant une petite heure. Puis il y a eu une petite soirée pour profiter avec toute l'équipe. Il y a eu beaucoup de gentillesse et de bienveillance de la part des anciens candidats et des professeurs à mon égard. Tous étaient très fiers de mon évolution. Ils m'ont dit qu'ils étaient assez surpris de ma vitesse d'apprentissage et de mon évolution en six semaines. Que Louis qui est arrivé n'est pas le même que celui qui est reparti. Du coup je suis hyper content parce que je suis venu pour évoluer et progresser avant tout.

Avez-vous senti cette évolution de votre côté ?

Oui, je me sens plus confiant. Au niveau professionnel, je me sens plus ancré dans le sol, je me sens plus capable. J'ai réussi à moins stresser sur les prime au fil de l'aventure. Ça m'a aussi vraiment ouvert les yeux sur le fait que je veux vraiment faire de la musique.

Quels sont vos projets justement ?

Mon nouveau rêve c'est de faire un album et de rencontrer tous les gens qui m'ont soutenu, qui me soutiendront aussi peut-être plus tard. Je rêve aussi de faire une tournée.

Dès le premier prime, on vous a vu très sensible. Comment avez-vous vécu cette aventure qui est tout de même très éprouvante ?

Cette aventure m'a fait beaucoup grandir. Psychologiquement, je pense que j'ai pris deux ou trois ans en six semaines. Après, la sensibilité fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça depuis toujours. Mais maintenant, j'ai réussi à la transformer davantage en force. Ma sensibilité me porte vraiment pendant mes prestations. C'est ce qui m'aide à être bien sur scène et à donner les émotions au bon moment et de la manière dont j'ai envie de les donner. Je suis très content de ça. Ça me dessert beaucoup moins qu'avant.

Quel est votre meilleur souvenir ?

J'en ai beaucoup. J'étais tellement épanoui lors de ma prestation sur It's All Coming Back To Me Now de Céline Dion. J'ai adoré. Celle sur Lady Gaga aussi. Après-coup, j'ai découvert tous les retours sur cette prestation et ça m'a beaucoup touché. C'est un moment qui était incroyable aussi pour moi. Je n'avais pas la prétention de porter un message, je suis venu en étant moi-même. Je n'ai pas cherché à me changer et je me suis exprimé tel que j'étais et ça a plu. Les gens se sont identifiés à moi et j'en suis très fier, même si ce n'était pas mon objectif au départ. Mais ce qui restera à jamais gravé dans ma tête, c'est le dernier jour. On en a profité avec Anisha, Léa et Enola. On était tous très unis et à la fin, voir le château s'éteindre et se dire qu'on passe à la suite, c'était incroyable.

Vous avez confié lors d'une quotidienne que vous vous sentiez enfin à votre place. Pour quelle raison ?

J'ai été énormément exclu. J'ai vécu le harcèlement à l'école et même en dehors. J'ai été beaucoup harcelé parce que j'étais différent. Mais j'ai toujours été moi-même, je n'ai jamais cherché à changer malgré ça. J'ai quand même beaucoup souffert de ma différence. Là, dans la Star Academy, c'était la première fois de ma vie qu'on me disait que celui que j'étais était beau. J'étais accepté. Au-delà de ça, je me sens tellement bien quand je mets les pieds sur scène. Diffuser de l'amour, c'est la chose qui me plaît le plus au monde. Etre sur scène, c'est indescriptible.

Vous faisiez l'unanimité auprès des professeurs et certains vous verraient bien mannequin. Est-ce quelque chose qui pourrait vous intéresser ?

J'y avais pensé auparavant. Mais je n'avais clairement pas assez confiance en moi pour ça. Mais avec tout le travail qu'il y a eu dans la Star Academy et toute la médiatisation, maintenant je m'y suis fait. Je suis passé outre le fait que je ne sois pas du tout confortable avec mon corps et que je ne m'apprécie pas forcément. Je me suis donc dis pourquoi, pas parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mode et l'art donc finalement, ça peut être quelque chose qui me plairait.

Parlons prof'. Quel est votre chouchou et celui avec qui vous aviez le plus de mal à communiquer ?

Je suis énormément dans le dialogue, si quelque chose ne va pas je le dis. Mais là il n'y a eu aucun problème avec les professeurs. Je les ai tous beaucoup appréciés, ils m'ont tous beaucoup apporté. Après, il y en a qui m'ont davantage apporté, comme Laure Balon [professeure d'expression scénique, NDLR] par exemple. Je lui en suis très reconnaissant et je ne la remercierais jamais assez. Je suis arrivé avec un énorme manque de confiance en moi, c'était là où j'avais le plus de travail à faire je pense. Et pendant ses cours, j'ai appris à m'assumer, à être moi-même. À être fier et ne pas m'excuser en permanence aussi. Je m'excuse encore très souvent d'être là, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant. Je la remercie pour toute la bienveillance qu'elle a eue à mon égard, pour tout ce qu'elle m'a appris et pour la confiance qu'elle m'a donnée.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeole.com.